В проект ВТБ и «Ростелекома» по созданию единой цифровой платформы подписания документов приглашены и другие кредитные организации, пишет «Коммерсант» . Участники пока изучают предложение от госбанка, а в дальнейшем видят себя как минимум внешними пользователями платформы.

В частности, письмо с предложением ознакомиться с проектом за подписью заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика было направлено в крупнейшие банки, а также в ЦБ и Минцифры. Во вторник, 7 сентября, прошла ознакомительная встреча банкиров. «На приглашение откликнулись 17 банков, большая часть из которых выразила желание присоединиться к платформе. Во встрече также приняли участие представители ЦБ, Минцифры и «Ростелекома», — указали в госбанке. По данным источников, предложение было направлено в 19 банков.

Единая цифровая платформа, реализуемая ВТБ и «Ростелекомом», призвана создать технические условия для юридически значимого документооборота, то есть для создания документов (договоры купли/продажи, кадровые, доверенности и другие) в удаленном режиме и их подписания цифровой подписью для взаимодействия бизнеса, государства и граждан. Реализуется в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования, а также сертифицированного программно-аппаратного решения, в том числе на мобильных устройствах.

Госбанк и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении Минцифры системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи. В будущем пользователи платформы подписания смогут бесплатно получить сертификат электронной подписи. Сейчас ее можно получить в удостоверяющих центрах, которые должны иметь аккредитацию при Минкомсвязи и лицензию ФСБ.

В ВТБ полагают, что «вовлечение в платформу других банков позволит добиться синергии всех участников в части клиентского опыта и максимально эффективно использовать накопленные технологические преимущества». Там поясняют, что одной из задач в рамках создания платформы ставится «максимальный охват всех участников рынка и предоставление гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам электронных сервисов платформы». Работа с платформой дает банкам возможность расширения спектра онлайн-услуг, пояснили там. Она будет открытой для подключения к ней других кредитных организаций.

По словам партнера технологической практики КПМГ в России и СНГ Оксаны Борисовой, ВТБ создает платформу на базе приобретенного оператора «Инфотекс интернет траст», клиентами которой являются ряд крупных банков. «Привлечение банков позволит не только сохранить текущих клиентов, но и, возможно, предотвратить появление других сильных игроков на рынке электронного документооборота», — отметила она.