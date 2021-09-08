Опасение за свое финансовое положение на фоне продолжающейся пандемии и нестабильная экономическая ситуация заставляют заемщиков микрофинансовых организаций не только снижать запрашиваемые суммы, но и выбирать их не полностью, высчитывая возможный размер займа до рубля, пишет «Коммерсант» .

Согласно оценкам IDF Eurasia, по итогам II квартала клиенты микрофинансовых организаций выбирали лишь 75,3% одобренной им суммы займа. Речь идет о PDL-займах — краткосрочных «займах до зарплаты» до 30 тыс. рублей, выдаваемых на месяц. Показатель ниже, чем в I квартале (тогда клиенты МФО выбирали 76,7% одобряемой суммы), и лишь незначительно выше, чем в пандемический 2020 год. Прошлым летом на фоне более жестких ограничений и строгого скоринга заемщики выбирали менее 74% суммы. В 2019 году уровень выбираемой суммы в течение всего года превышал 80%.

МФО начали отказываться от «займов до зарплаты» в пользу среднесрочных займов в онлайне Во II квартале 2021 года на российском рынке появились микрофинансовые организации (МФО), которые дистанционно выдают только среднесрочные займы, отказавшись от «займов до зарплаты», пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

«В пиковый период пандемии на фоне глобальной неопределенности относительно своего материального благосостояния заемщики перестраховывались и старались не брать лишнего. Сейчас уверенность в завтрашнем дне немного возросла, но говорить о полном возврате к докризисным значениям еще рано», — полагают авторы исследования. Заемщики опасаются новых волн заболеваемости и их последствий, они уже научены максимально взвешенно подходить к расчету суммы займа и тщательно рассчитывать свои возможности, пояснила гендиректор IDF Eurasia Ирина Хорошко.

Тенденцию подтверждают и в других компаниях. Заемщики стали более осмотрительно брать на себя долговую нагрузку, отметила коммерческий директор «МигКредита» Надежда Димченко, они не стремятся выбрать всю предложенную сумму, а ограничиваются своим первоначальным запросом. Граждане реже занимают впрок и чаще берут ровно столько, сколько им действительно нужно, добавил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. «Часто это не круглые цифры, то есть люди рассчитывают величину займа с точностью до рубля», — пояснил он. Такая расчетливость приводит к снижению доли дефолтов, и сейчас она ниже, чем полтора года назад, до начала пандемии, подчеркнул Пономарев.

Предпосылок для значительных изменений в поведении потребителей в ближайшие месяцы нет, уверен председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Связано это как с более осторожным поведением потребителей финансовых услуг в целом в период неопределенности, так и с приходом в сегмент новых категорий заемщиков. По словам Мехтиева, в сегменте PDL-займов характерно значительное снижение финансового аппетита заемщиков уже при подаче заявок.