Минфин оценивает доходы бюджета РФ от введения наднационального цифрового налога в десятки миллиардов рублей ежегодно, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на сессии «Новые векторы развития налогового регулирования в современном мире» в рамках Московского финансового форума.

«По нашим скромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет, ежегодно», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько получит Россия от введения наднационального цифрового налога.

Ранее 130 стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически эти компании на рынке той страны, откуда идет прибыль. План призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании.