Доходы, позволившие организовать в России единовременные выплаты пенсионерам и военным, были получены за счет восстановления экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Дополнительную помощь получили, например, родители школьников. Сейчас по поручению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным, перечисляется единовременная выплата в 10 тысяч рублей, военнослужащим в 15 тысяч», — сказал председатель правительства. По его словам, в масштабах страны такие выплаты требуют серьезных ресурсов, и «эти дополнительные доходы государство заработало за счет восстановления экономики».

Правительство выделяет более 454 млрд рублей на единовременную выплату пенсионерам Правительство РФ выделило из резервного фонда 433,4 млрд рублей, которые будут направлены на единовременную денежную выплату пенсионерам. Соответствующее распоряжение , подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, в понедельник размещено на сайте правительства.

Мишустин акцентировал внимание на том, что в кризисе, связанном с распространением коронавируса, наступил переломный момент, а также напомнил, что еще в начале года выражал уверенность, что ситуация будет постепенно улучшаться. Он отметил, что в 2020 году Россия стала одним из лидеров в G20 по росту расходов на поддержку экономики и людей. Все это, по оценке Мишустина, позволило смягчить влияние пандемии. «Причем сделано это было без ущерба для устойчивости бюджета, что крайне важно», — указал он, заметив, что такая прочность российской экономики стала итогом системной работы.

Премьер-министр обратил внимание, что России удалось создать предсказуемую экономическую среду и условия для помощи людям и бизнесу, которую правительство продолжает оказывать и в этом году.