Вопросы финансовой грамотности «всех волнуют», отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Кабмина прибыл на V Московский финансовый форум и посетил стенд, рассказывающий о работе сервиса «Мои финансы» (моифинансы.рф). Там располагается интерактивный экран, на котором гости форума могут пройти всероссийский тест по финансовой грамотности и ознакомиться с работой трекера ФинЗОЖ.

«Не все получили хорошее финансовое образование и не все, просто по незнанию, понимают разницу между различными вариантами размещения средств: что такое облигации, что такое акции, почему депозит менее опасен в надежном банке, чем инвестиции в ценные бумаги. Это все нужно объяснять и это замечательно, что эта программа помогает людям разобраться, какую стратегию при инвестировании принять», — сказал Мишустин. Он поблагодарил команду Минфина за то, что министерство принимает участие в финансовом просвещении граждан.

Мишустину рассказали о проектах инициативного бюджетирования в регионах, когда граждане выдвигали свои идеи по поводу расходования определенной части местных бюджетных средств. «Все проекты, которые можно реализовать в муниципалитетах, в наших регионах, очень важны. И знание того, как можно привлечь ресурсы, что такое бюджет, это очень важно. К огромному сожалению, иногда из-за незнания элементарных вещей не происходит самое важное: не строятся дороги, дома культуры, инфраструктура. А это самое важное для людей», — заметил премьер.

Как поясняется на сайте сервиса «Мои финансы», он аккумулирует ответы на важные финансовые вопросы и призван помогать гражданам и бизнесу получить обратную связь от профессионального сообщества и финансовых регуляторов. Работа сервиса будет в том числе дополнять функционал сайта госуслуг. До 1 октября «Мои финансы» работают в тестовом режиме.