Банк России приказом от 8 сентября отозвал ряд лицензий на осуществление страхования и перестрахования у страховой группы «УралСиб» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0983). Об этом сообщается в документе , опубликованном на сайте регулятора.

В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и на осуществление перестрахования.

Как поясняет регулятор, решение принято в связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.