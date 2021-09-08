Кризис, вызванный распространением коронавируса, не завершился в полной мере, хотя многие страны в этом году выйдут на докризисные уровни ВВП. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

«Этот кризис пандемийный еще вообще-то не завершился. Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, и наша страна, как сказал Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. ред.), вышла», — сказал он.

По его словам, кризис, вызванный пандемией, носит нестандартный характер. «Он действует не так, как действует механизм обычного экономического или финансового кризиса. Мы должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы к этим проблемам нестандартного кризиса […] быть готовыми», — добавил Кудрин.