США переборщили с объемом стимулов в экономике в коронавирус, что привело к глобальному скачку инфляции, заявил в ходе пленарной сессии Московского финансового форума помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. Здесь, я считаю, Россия нашла оптимальные объем и размеры стимула и его структуры, что позволило выйти и, по сути, чуть больше чем за год восстановить экономику», — сказал Орешкин.

«А вот, например, США, которые два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП... США, скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции», — заключил он.