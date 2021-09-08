Экспортеры сырья должны делиться своими сверхдоходами от высоких цен, на эти деньги государство обеспечивает поддержку пенсионеров, военных и детей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

«Те экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться. Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан — в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции», — сказал Силуанов.

«Что сейчас и было сделано. Мы откуда эти огромные ресурсы, 700 миллиардов (рублей. — Прим. ред.), направили на поддержку пенсионеров, военнослужащих, детей, которые к школе готовятся? Эти деньги из допдоходов, которые получили в том числе благодаря возросшим ценам на мировом рынке», — отметил глава Минфина.

По его словам, важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты. «Нам нужно будет помогать им», — заключил министр.