Правительство РФ планирует развивать и популяризировать инициативное бюджетирование, позволяющее вовлекать граждан страны в этот процесс. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Правительство намерено активно развивать и популяризировать механизм инициативного бюджетирования, — подчеркнул он. — Когда граждане лично участвуют в проработке направлений финансирования из бюджетов разных уровней».

Глава Кабмина заметил, что на форуме было представлено несколько подобных проектов. Этот инструмент общественных финансов активно развивается, констатировал он.

«В прошлом году число таких проектов превысило 22 тысячи. Да, они небольшие, но ведь их выдвигали жители городов и сел, и при этом они решают по-настоящему беспокоящие людей проблемы», — добавил Мишустин.