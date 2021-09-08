Правительство рассчитывает, что к 2025 году не менее 10% от поставляемых в стране газа, угля и нефтехимической продукции будет продаваться на внутренний рынок через биржевые торги, следует из утвержденного Кабмином Национального плана развития конкуренции на 2021—2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководителям профильных органов власти поручено обеспечить реализацию плана, а также ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу России информацию о ходе его выполнения.

В документе отмечается, что к указанному сроку не менее 10% торгов природным газом должно осуществляться «по договорам, заключенным на биржевых торгах, в которых приняли участие не менее пяти продавцов». Также объем энергетического угля, реализованного на бирже, должен составить не менее 10% поставок в РФ.

«Доля реализации химической и нефтегазохимической продукции на организованных торгах от поставок на внутренний рынок, в том числе в мелкооптовом сегменте, составляет для парафинов, ортоксилола, толуола не менее 10% объемов продаж на территории РФ», — добавляется в документе. При этом требование касается каждого производителя, занимающего доминирующее положении на соответствующем товарном рынке.

Также в плане создание ликвидных биржевых и внебиржевых индикаторов цен на природный газ, сжиженный углеводородный газ, энергетический уголь, парафины, а также минеральные удобрения. При этом данные индикаторы планируется использовать для повышения эффективности налогового и бюджетного регулирования.

«Газпром» в соответствии с постановлением правительства должен продавать на бирже не менее 25 млрд кубометров газа в год через биржу. Однако, по данным ЦБ РФ, в 2020 году «Газпром», «Новатэк» и «Роснефть» реализовали на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи только 16,05 млрд кубометров при общем объеме потребления газа в России в 460,5 млрд кубометров.