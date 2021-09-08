Завершился прием заявок на участие в молодежной программе FINOdays , которая пройдет в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 в Сочи с 8 по 12 ноября. Заявки подали 1 712 молодых специалистов из России и стран ЕАЭС.

Уже 1 сентября стартует первый отборочный этап, в ходе которого претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование. Те, кто покажет хорошие результаты на втором этапе отбора, займутся решением кейсов от партнеров форума.

17 сентября комиссия подведет итоги второго тура. Более 100 победителей будут приглашены в Сочи.

Участников молодежной программы ждут Хакатон, экспертные мастер-классы, общение в кругу единомышленников, много интересных встреч и полезных знакомств. Молодые специалисты финтех-индустрии смогут не только продемонстрировать свои знания и таланты, но и принять участие в деловой программе Finopolis и познакомиться с тенденциями технологического развития финансового рынка РФ.