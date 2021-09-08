Банк России установил официальные курсы валют на 9 сентября.

Курс доллара вырос на 25,12 копейки, составив 73,4421 рубля (73,1909 рубля на 8 сентября). Курс евро увеличен на 1,92 копейки, до 86,9114 рубля (86,8922 рубля на 8 сентября).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 13:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,34 рубля (плюс 7 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,69 рубля (минус 4 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,26—73,53 рубля за доллар и 86,66—86,95 рубля за евро.