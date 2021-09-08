Банк России вынес постановление о привлечении компании «Росгосстрах» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление от 8 сентября 2021 года вынесено на основании статьи 15.34.1 КоАП , то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

Объект постановления — должностное или юридическое лицо — не конкретизируется. Документ, пока не вступивший в законную силу, предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.