Общемировой рост цен на продовольствие по-прежнему не завершен, правительству РФ предстоит работать с этим, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, в августе индекс цен продовольственных товаров «догнал и обогнал» индекс цен непродовольственных товаров.

«Надо понимать, что это единый процесс… Это естественная реакция мировой экономики на активную эмиссию, на бюджетный дефицит и на длительный период мягкой денежно-кредитной политики. И, к сожалению, это тот процесс, который точно не закончен. Даже в сегменте продовольствия мы видим, что в августе возобновился рост цен — и на пшеницу, и на подсолнечное масло. Все это подстегивается разными оценками урожая в разных регионах мира. Это то, с чем нам предстоит и дальше работать», — сказал Решетников.

Министр добавил, что для влияния на данную ситуацию реализуются монетарные меры, а также набор демпферов на продовольственном рынке. Полностью нивелировать ценовое давление в условиях открытой экономики не представляется возможным, отметил глава Минэкономразвития.