Минфин России на аукционе в среду, 8 сентября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года. Размещенный объем выпуска составил 11,788 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 31,577 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,248% от номинала, средневзвешенная цена — 97,3198% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,43% годовых.