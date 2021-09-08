Экономический кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, полностью еще не закончился. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Силуанов отметил, что принятые ранее меры поддержки будут частично сохранены на ближайшую трехлетку. Он подчеркнул, что сотрудники министерства при планировании бюджета на ближайшую трехлетку стараются учесть риски и минимизировать их возможные последствия. «Наша задача заключается в том, чтобы в бюджете учесть все первоочередные обязательства, социальные обязательства, обеспечить их ресурсами, и мы это сделали. Они будут в полном объеме профинансированы, несмотря на любые изменения как во вне, так и внутри экономики», — добавил министр.

Глава Минфина уточнил, что в плане бюджета на 2022—2024 годы предусмотрены траты в том числе и на стимулирующие меры поддержки, которые позволят РФ избавиться от углеводородной зависимости. «Все те задачи, которые определены президентом как национальные цели и инструменты: национальные проекты, стратегические инициативы полностью обеспечены финансированием в новом бюджете», — пояснил Силуанов.