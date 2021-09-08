Министерство финансов рассматривает варианты по стимулированию участия граждан в IPO (первичное публичное предложение акций) посредством индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

«Есть разные предложения со стороны участников рынка. Они в основном сводятся к мерами налоговой поддержки. Не уверен, что мы сейчас готовы это рассматривать. Но я уверен, что все это сведется к модернизации и расширению ИИС. Может быть, таким образом, чтобы IPO было интереснее покупать», — пояснил он.

НАУФОР предложила ЦБ увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза Также НАУФОР предлагает ввести инвестиционный счет «ИИС-образование» (ИИС-О), предназначенный для формирования сбережений с целью финансирования образования.

Моисеев добавил, что министерство, регулятор и участники рынка пришли к консенсусу по расширению ИИС второго типа в рамках проекта поправок в законодательство о повышении привлекательности индивидуальных инвестсчетов. В частности, это касается увеличения суммы инвестиций, доход с которой не облагается НДФЛ.

Вопрос об ИИС третьего типа остается пока нерешенным. «По расширению второго ИИС договорились, по третьему ИИС еще не договорились. Потому что это налоговые льготы, которые входят в доходы субъектов Российской Федерации. Соответственно, любая мера, которая доходы субъектов подрывает, для нас довольно неприятна», — сказал замминистра.