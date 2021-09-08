Законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, будет внесен в правительство РФ в течение двух месяцев, заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Мы планируем в ближайшие два месяца внести в правительство, чтобы оно уже в новый созыв Госдумы внесло его на рассмотрение», — сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, Минфин надеется, что предлагаемая мера позволит перехватить деньги на том этапе, когда они еще не были раскинуты по десяткам, сотням счетов и не были выведены. Таким образом, появится возможность возврата похищенных денег.

ЦБ намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников Первая предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего.

Ранее ведомство сообщало, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.