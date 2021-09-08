Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2013 года обсуждают введение так называемого цифрового налога, который будут платить транснациональные корпорации, при этом он коснется не только цифровых компаний, рассказал глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Речь идет о том, что с 2013 года, когда был объявлен так называемый план BEPS (план мероприятий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения), страны озаботились тем, что есть компании, и прежде всего их взор был обращен на компании цифровые, которые извлекали супердоходы с мирового присутствия, при этом там фактически не находясь, а просто предоставляя сервисы», — сказал Егоров.

«Эволюция представлений о компаниях привела к тому, что теперь это касается всех компаний, а не только цифровых, с оборотом более 20 миллиардов евро в год, за исключением компаний, которые добывают ресурсы, и компаний банковского сектора. Поэтому уже цифровым этот налог можно назвать только исторически», — добавил глава ФНС.

По его словам, главная задача этого налога — справедливое обложение корпораций, которые физически не присутствуют в странах, но оказывают там свои услуги или продают товары и получают прибыль. Предполагается, что налоговая база в этом случае будет определяться исходя из размеров рынка. «Нет ничего лучше и понятнее, чем налоговая база с рынка, то есть потребителей, которые там находятся», — пояснил Егоров.

Он добавил, что налогообложение планируется выстроить таким образом, чтобы глобальные корпорации могли оставить себе только 10% прибыли. «Все, что превышает прибыль больше, чем 10%, уходит, распределяется между странами присутствия», — сказал он.

Сейчас, по словам Егорова, страны «большой двадцатки» ищут справедливый способ распределения этих доходов, и Россия серьезно вовлечена в эту дискуссию. «Как только будет выработано, каким образом происходит это распределение между странами, тогда и заработают механизмы изъятия», — заключил он.