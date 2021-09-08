Введение наднационального налогообложения приведет к появлению глобальной налоговой службы. Такое мнение высказал на сессии в рамках Московского финансового форума руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

«На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения. Но извините, я тогда и от администраторов добавлю, у нас еще идет и глобальное администрирование, никуда нам от этого не деться», — отметил Егоров.

По его словам, необходимо понять, на какие принципы нужно ориентироваться, чтобы заниматься администрированием адекватно, а не по политическим веяниям. Также Егоров подчеркнул, что необходимо решить вопрос с предоставлением налоговых льгот. «Антиподом налоговой нейтральности является стимулирующая функция налогов. А если всем везде все одинаково и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?», — добавил глава ФНС.