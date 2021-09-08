Самозанятые граждане выплатили налоги на сумму около 15 млрд рублей с момента начала работы нового налогового режима, заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия-24».

«Что касается доходов, которые отразили люди, — это уже более 570 миллиардов рублей с момента начала работы режима. Что касается налога, то это уже под 15 миллиардов рублей. И у нас около 5 600 человек регистрируется. Все идет так, как задумано», — сказал он.

Егоров отметил, что прошедший год показал значимость налоговых органов не только в области «сбора денег», но и в вопросах коммуникации, информирования и помощи населению.