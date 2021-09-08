Минфин в 2022 году планирует валовое привлечение на внутреннем долговом рынке на уровне чуть больше 2,8 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В этом году наша оценка выхода на рынок по валовому объему привлечения – чуть меньше 3 триллионов рублей, где-то 2,8 триллиона рублей. Ниже, чем наши плановые значения. Примерно столько же, чуть больше, у нас на следующий год по плану предусмотрено», — сообщил министр финансов.

«Мы всегда преследуем цель не навредить ставкам на финансовом рынке, осуществляя масштабные заимствования, и, соответственно, мы очень аккуратно подходим к структуре портфеля ценных бумаг с тем, чтобы он был сбалансированным, с тем, чтобы нашим будущим поколениям достался портфель, который не зависит от конъюнктуры и не имеет высоких процентных платежей», — подчеркнул Силуанов.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин РФ возможность выхода на внешние рынки осенью, Силуанов отметил, что нужды сейчас в этом нет.

«Мы сейчас активно достаточно заимствуем на внутреннем рынке, в целом нужды, конечно, у нас выходить на еврорынки нет, право такое есть. Мы всегда смотрим соотношение наших условий заимствований на внутренних и внешних рынках. Поэтому, исходя из складывающейся ситуации, будем принимать решение о целесообразности или отсутствии таковой выхода на внешние рынки. Еще раз повторюсь, что в целом нас внутренний рынок вполне устраивает», — сказал министр.