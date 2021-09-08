Необходимо обратить внимание на рост потребительского кредитования в РФ, только в августе было выдано 647 млрд рублей потребкредитов. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«Проблема сейчас в том заключается, что из элементов спроса, который активно растет, это тот спрос, который финансируется, например, потребительским кредитованием. Это моя любимая тема. В прошлый раз за пандемический год этот пузырь у нас схлопнулся. И сейчас вот только за август в нашей стране было выдано 647 млрд рублей потребительских кредитов», — сказал он.

По его словам, эта сумма «больше, чем все выплаты пенсионерам и школьникам, вместе взятым».

«Это сейчас главная история, которая меняет структуру спроса в экономике, уводит ее от инвестиционного к потребительскому, концентрирует ее на тех, кто эти кредиты берет. Понятно, что управление структурой спроса — это то, чем важно заниматься в текущий момент», — сказал помощник президента.

По его словам, ситуация в глобальной и в российской экономике является неординарной, поэтому стандартными подходами вряд ли удастся достичь наиболее оптимальных решений.

«История с увеличением того же потребительского кредитования могла бы дать больше пространства для денежно-кредитной политики, для других видов кредитования, и позволить экономике выходить из текущей проблематики более эффективно», — сказал Орешкин.