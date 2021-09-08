До конца 2024 года из федерального бюджета будет направлено более 3 млрд рублей на развитие цифровой экосистемы производительности труда, заявил замдиректора департамента Минэкономразвития РФ Иван Костин.

«Председатель правительства РФ 23 августа утвердил постановление, системе быть. До конца 2024 года будет выделено более 3 миллиардов рублей, и это только бюджетные деньги. Здесь достаточно большое количество соинтересантов со стороны и финансовых организаций, и целого созвездия IT-компаний в России <…> И не зря, называясь экосистемой, мы в этом году начнем предоставлять решения и сервисы, которые будут направлены также на прокачку производительности труда в той части, в которой алгоритмизация и применение отдельных софтверных решений помогает и там, где эти решения помогают навести порядок», — сказал он.

Как уточнил чиновник, уже в 2021 году участниками проекта по развитию цифровой экосистемы смогут стать около 100 предприятий. На их базе пройдет фаза диагностики экосистемы, оценка комплексности существующих решений. Сейчас проходят корпоративные процедуры по созданию оператора, учредителями которого выступили Федеральный центр компетенций и госкорпорация «Ростех».