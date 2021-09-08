Мягкая денежно-кредитная политика и необеспеченная эмиссия денежных средств грозит кризисом в экономике и ростом инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

По его словам, такие действия противоречат экономическим законам. «Потому что нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это. Потому что за эту эмиссию, за большие дефициты, за высокую инфляцию платит кто? Граждане, конечно», — заявил министр, заметив, что это в первую очередь касается тех россиян, которые имеют невысокий доход.

«Поэтому продолжение такой политики — ну ясно, что это тупиковый путь», — подчеркнул глава Минфина.

В качестве примера он привел бюджет Канады, который вырос в 2020 году по сравнению с обычным бюджетом более чем в полтора раза, однако это спровоцировало рост инфляции и снижение темпов роста экономики более чем на 5,5%. Силуанов добавил, что большинство стран уже начали сворачивать мягкую бюджетную и кредитно-денежную политику, и призвал к умеренным действиям в экономике.

«Нужно действительно дозированно, взвешенно, просчитанно решать. Здесь любая ошибка — это последствие на доходы и благосостояние людей, которые проживают в той или иной стране», — резюмировал глава Минфина. Он назвал «взвешенным» подход России к бюджетным тратам.