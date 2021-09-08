Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,18% и составил 4 017,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,15% — до отметки 1 726,53 пункта.

По итогам торговой сессии рост продемонстрировали, в частности, акции «Магнита» (плюс 2,34%), СберБанка (плюс 1,64%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,1%), МТС (плюс 0,55%), Mail.ru (плюс 0,26%). Зафиксировано падение цены на акции Мосбиржи (минус 2,15%), «Норникеля» (минус 0,81%), «Газпрома» (минус 0,51%), «Полюса» (минус 0,32%), «Яндекса» (минус 0,14%).

«Российский фондовый рынок вернулся к покупкам, ведь и новостной поток стабилен, и сырьевая конъюнктура радует. <...> Акции «Русала» — в фаворитах спроса. Вероятно, ситуация с глобальными ценами на алюминий здесь имеет решающее значение. После политического переворота в Гвинее, на чью долю приходится порядка 20% мировых поставок бокситов для производства алюминия и самые большие мировые разведанные их запасы, инвесторы забеспокоились по поводу общемирового предложения алюминия. Цены, которые и так стоят в восходящем торговом канале с февраля 2021 года, ускорили рост и будут пока его продолжать», — отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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