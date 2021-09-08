Рубль завершил основную валютную сессию среды символическим ослаблением к доллару и незначительным укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,29 рубля. С начала торговой сессии было проведено 29,7 тыс. сделок на 1 млрд 587 млн долларов, диапазон котировок составил 73,2—73,53 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,61 рубля, снизившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,5 тыс. сделок на 410,7 млн евро по курсам от 86,52 до 86,95 рубля за евро.

«На российском рынке доллар преодолел отметку в 73,5 рубля уже в первой̆ половине дня, оказавшись там впервые с конца августа. Однако выше данного уровня американская валюта встретила сопротивление и в последующие часы корректировалась до отметки 73,2 рубля. Несмотря на глобальный уход от риска, доллар был вынужден отступить под давлением роста нефтяных котировок», — отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.