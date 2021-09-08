Экспобанк предлагает клиентам новую кредитную карту «Выгода до 118 дней».

Комиссия за выпуск карты не взимается. Обслуживание будет бесплатным при покупках по карте от 15 тыс. рублей в месяц, в ином случае составит 199 рублей в месяц.

По карте предусмотрен льготный период кредитования продолжительностью до 118 дней. По истечении льготного периода ставка по операциям покупок будет равна 19,9–27,9% годовых, 34,9% годовых – по операциям снятия наличных и иным. Кредитный лимит карты устанавливается банком индивидуально. Максимальный размер лимита для новых клиентов составит 300 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка составит 3,9% от суммы снятия плюс 390 рублей.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Годовое обслуживание, ₽
Карта возможностей
ВТБ
от 14,9% до 110 0
Лиц.№ 1000
Cash Back
Ситибанк
от 7% до 50 0 - 950
Лиц.№ 2557
Универсальная
Азиатско-Тихоокеанский Банк
от 10% до 120 0
Лиц.№ 1810
Zero
МТС Банк
10% до 1100 0 - 10 950
Лиц.№ 2268
#МожноВСЁ
Росбанк
от 23,9% до 62 0 - 948
Лиц.№ 2272
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