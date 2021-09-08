Экспобанк предлагает клиентам новую кредитную карту «Выгода до 118 дней».
Комиссия за выпуск карты не взимается. Обслуживание будет бесплатным при покупках по карте от 15 тыс. рублей в месяц, в ином случае составит 199 рублей в месяц.
По карте предусмотрен льготный период кредитования продолжительностью до 118 дней. По истечении льготного периода ставка по операциям покупок будет равна 19,9–27,9% годовых, 34,9% годовых – по операциям снятия наличных и иным. Кредитный лимит карты устанавливается банком индивидуально. Максимальный размер лимита для новых клиентов составит 300 тыс. рублей.
Комиссия за снятие наличных в устройствах банка составит 3,9% от суммы снятия плюс 390 рублей.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
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|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 14,9%
|до 110
|0
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|от 7%
|до 50
|0 - 950
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