Вклад резидентов особых экономических зон, действующих в России, уже в 2,5 раза превысил объем предоставленных им льгот, заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин в рамках Московского финансового форума.

Как отметил Сергей Галкин, основная цель преференциальных режимов, которые вводятся в ОЭЗ, – это привлечение инвестиций, при этом большое значение имеют социально-экономические эффекты от создания площадок, такие как рабочие места и доходы населения. Кроме того, важный аспект – доходы государства в виде налогов, а также то, как они соотносятся с бюджетными инвестициями в инфраструктуру площадок.

«Для особых экономических зон ключевой задачей является формирование точек роста в регионах. На сегодня у нас функционируют 39 ОЭЗ. Это 911 резидентов, более 46 тысяч рабочих мест и почти 600 миллиардов рублей инвестиций. Объем уплаченных налогов резидентами ОЭЗ уже в 2,5 раза превышает объем полученных льгот: всего ими уплачено 211 миллиардов различных платежей, при этом получено льгот на 80,5 миллиарда рублей», — заявил Галкин.

Замминистра также отметил, что всего на создание ОЭЗ было направлено 223 млрд рублей федеральных и региональных средств. С учетом предоставленных льгот и инвестиций в инфраструктуру прямая возвратность средств ОЭЗ сегодня составляет 70%.

При этом есть площадки, показавшие полную окупаемость. Среди них ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан – 130% и ОЭЗ в Санкт-Петербурге – 157%.