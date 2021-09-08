Инфляция в России в годовом выражении замедлилась и на 6 сентября составила 6,74%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» .

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 30 августа в годовом выражении составила 6,79%.

«За неделю с 31 августа по 6 сентября на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,07% после 0,09% неделей ранее. Вклад в замедление внесло продолжающееся сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,84% за неделю), а также начавшееся снижение цен на бензин (минус 0,31%). В регулируемых и туристических услугах вторую неделю подряд наблюдается дефляция. Вместе с тем продолжается рост цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, а также непродовольственные товары за исключением бензина», — отметили в Минэкономразвития.