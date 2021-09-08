Сотрудники полиции и ФСБ совместно со специалистами службы экономической безопасности «АльфаСтрахование» раскрыли мошенническую схему в сфере автострахования в Костромской области, сообщила пресс-служба страховой организации.

На протяжении долгого времени участники организованной преступной группы незаконно получали выплаты от страховых компаний на основании инсценированных ДТП. Злоумышленники подозреваются в совершении не менее девяти эпизодов мошенничества в сфере автострахования с ущербом более 2 млн рублей. Лидером группы был руководитель межрегионального предприятия, предоставляющего в аренду автомобили для такси.

Преступники действовали по отлаженной схеме: на участках дорог без видеонаблюдения инсценировались ДТП с участием заранее поврежденных машин. При этом аварию всегда устраивал один и тот же человек – специально обученный водитель-профессионал, который обеспечивал повреждение определенных частей кузова. После чего постановочные аварии оформлялись и документы направлялись в страховые компании для получения выплат. При этом поврежденные автомобили использовались в криминальной схеме несколько раз.

В пресс-релизе указано, что на данный момент задержаны 19 участников группы. Предполагаемому организатору группы и двоим ее активным участникам предъявлено обвинение. Следствие полагает, что задержанные также могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в других регионах России.