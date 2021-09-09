Банк России указал на необходимость решить проблему, когда между принятием нового закона, требующего разработки к нему нормативных актов, и его вступлением в силу отсутствует временной промежуток, пишет РБК . Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время обсуждения с бизнесом проекта «Основных направлений развития финансового рынка России на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

Банк России применяет релизный подход при введении своих нормативных актов: введение в действие новых мер 1 октября или 1 апреля, но не ранее чем через шесть месяцев после публикации соответствующих нормативных документов. Такой подход теперь используется и в законодательстве, если законы касаются обязательных требований для бизнеса, зафиксированы даты введения требований для бизнеса: 1 сентября или 1 марта, напомнил директор правового департамента Минэкономразвития Лев Гершанок. ЦБ предлагает распространить релизный подход на все вступающие в силу законы, чтобы основной закон и нормативные акты к нему начинали действовать одновременно.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, участники рынка ждут предсказуемости от законодателей и регуляторов и времени на адаптацию принятых решений. Банк России в рамках релизного подхода такую предсказуемость старается дать. Планируется провести соответствующие консультации с новой Думой, пояснили в регуляторе.

Временной лаг между принятием и вступлением в силу закона и актов к нему предусмотрен российской правовой системой и применяется на практике. Общее правило: федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории страны по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, отметил руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин. Если при разработке федерального закона становится понятно, что его реализация потребует значительных усилий по подготовке подзаконных актов, то разработчики вправе предложить более длительный срок его вступления в силу, пояснил юрист.

Порядок рассмотрения законопроектов регулируется в том числе постановлением о регламенте Госдумы, напомнил руководитель отдела Crowe CRS Legal Сергей Казаков. По его словам, перечень нормативно-правовых актов, которые должны быть разработаны или изменены, предлагается уже к первому чтению законопроекта в Госдуме, ко второму и третьему эти нормативно-правовые акты должны быть разработаны, приняты или приведены в соответствие принимаемому закону. Несмотря на то что законодательством предполагается синхронное вступление в силу закона и нормативной базы, на практике существует проблема правоприменения, отметили эксперты.