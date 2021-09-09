Успешная реализация «зеленой» экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.



«Мне кажется, необходимо сфокусироваться на трех элементах, которые будут способствовать «зеленому» переходу. Первое — это налоговое стимулирование», — рассказал Дворкович.

Он добавил, что «если говорить о региональной повестке, это налог на прибыль, но я бы подумал и об НДПИ тоже». «Если сейчас НДПИ для металлургии будет повышаться, почему бы не сделать одновременно вычет при внедрении «зеленых» технологий», — отметил Дворкович.

«Второй момент — разделение риска первого внедрения новых технологий со стороны государства, хотя бы частичное. Потому что крупные промышленные компании, публичные в том числе, часто не готовы брать на себя полный риск от имплементации чего-то неизвестного, еще не изученного и чаще всего предпочитают зарубежные проверенные технологии», — добавил глава фонда.

«И третье — это финансовый рынок, банковское финансирование. За рубежом уже есть значительный финансовый пул институтов, которые готовы направлять средства на внедрение энергоэффективных технологий. В России пока нет такого предложения дешевых денег, чтобы попробовать. Все-таки это связано с недостаточной ликвидностью финансовой системы», — заключил Дворкович.