Преступники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора (РКН), пишут «Известия» . Злоумышленники звонят потенциальной жертве и сообщают, что кто-то пытается сменить абонентский номер, предлагают сразу же оформить заявление и проверить, не используют ли третьи лица персональные данные пользователя.

Еще злоумышленники спрашивают, зарегистрирован ли пользователь на портале госуслуг, и заявляют, будто на его номер оформили кредит. Тогда они уже предлагают соединить якобы с Банком России, где эту информацию должны подтвердить.

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на госуслугах», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

В тот же день замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев заявил, что законопроект, описывающий механизм возврата похищенных мошенниками у клиентов банков средств, планируется внести в правительство России в ближайшие два месяца.

Как отметил Яковлев, ведомство рассчитывает, что благодаря такому механизму можно будет перехватить деньги на этапе, когда мошенники их еще не вывели и не «раскидали» по других счетам. Таким образом, появится возможность возврата похищенных средств.