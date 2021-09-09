Федеральное казначейство (ФК) намерено свести в единый контур все данные о продажах государственного имущества — от планирования таких сделок до процесса реализации и анализа реальных поступлений от них в бюджет, пишет «Коммерсант» . Для этого в 2022 году ведомство планирует перевести на собственную платформу более 40 видов торгов, а в 2023 году рассчитывает внедрить электронное актирование сделок по аналогии со сферой государственных закупок.

К строительству цифровой экосистемы отношений при реализации федерального и муниципального имущества Федеральное казначейство приступит в 2022 году. Так, к октябрю 2022 года все виды торгов по продаже госимущества (более 40 видов) ведомство переведет в электронный формат — на платформу torgi.gov.ru, оператором которой ведомство стало в 2020 году после передачи имущественных полномочий от МЭР Минфину. Ранее функции оператора площадки торгов выполняло Минэкономразвития, платформа же де-факто была лишь витриной для размещения информации о проведении торгов, при этом порой такие сведения могли быть недостоверными.

Как сообщила замглавы казначейства Анна Катамадзе вчера на профильной сессии Московского финансового форума, из-за расхождений в информации не удается проанализировать, сколько торгов проведено на разных площадках.

Целевой моделью цифровизации сферы продажи госимущества для финансового блока правительства является опыт автоматизации госзакупок на базе Единой информационной системы (оператор — также ФК). Так, с 2022 года все торги будут проводиться в электронном виде с использованием новой ГИС «Торги», при этом платформа будет интегрирована с электронными площадками, уже работающими в рамках закона о госзакупках.

Одновременно ГИС «Торги» будет интегрирована с информационными системами Росимущества, Росреестра, а также региональными системами учета имущества (уже ведется работа с Москвой и областью, крупнейшими продавцами имущества с собственными системами учета) для идентификации объектов и их стоимости. При этом ФК планирует аккумулировать информацию о продажах госимущества на всем их цикле — от планирования (для этого в систему загрузят структурированные планы приватизации, пока же прикладываются сканы документов) до заключения сделок в электронном формате. Создание электронного реестра договоров еще будет обсуждаться в 2023 году.

Такая цифровизация продаж государственного имущества должна обеспечить ФК аналитикой об объемах потенциальных и фактических доходов от их реализации.