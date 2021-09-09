📰 Независимые АЗС предложили ФАС принять меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Независимого топливного союза (НТС) главе ФАС Максиму Шаскольскому. Согласно информации в письме, с начала года мелкооптовые цены на АИ-92 и АИ-95 в среднем выросли на 19% и 20%, а розничные — на 6,5% и 6% соответственно. Бизнес просит решить проблему несоответствия оптовых и розничных цен на бензин, потому что из-за установившихся высоких оптовых цен и сдерживания розничных независимые АЗС могут столкнуться с угрозой существования, предупредили в НТС. В частности, объединение предложило увеличить нормативы биржевой торговли (до 25% по бензину и 15% по дизелю, сейчас нормативы составляют 11% и 7,5%), внести корректировки в механизм демпфера и рекомендовать нефтяным компаниям привести розничные цены в соответствие с оптовыми. В ФАС и Минэнерго же обратили внимание, что в начале сентября пошли на снижение и оптовые, и розничные цены на топливо. Впрочем, в антимонопольном ведомстве готовы обсуждать дополнительные меры для стабилизации рынка.
📰 Пока во всем мире сохраняется неопределенность по поводу дальнейших темпов восстановления экономики, российский фондовый рынок продолжает обновлять исторические максимумы, пишут «Известия». Так, основанный на самых ликвидных акциях крупнейших компаний РФ индекс Мосбиржи еще в прошлую пятницу, 3 сентября, пробил отметку в 4 000 пунктов и продолжил расти уже на этой неделе, достигнув очередного максимума в 4 042,58 пункта утром 7 сентября. К 13 часам 8 сентября индекс, впрочем, снизился до 4 018,1 пункта. По мнению экспертов, росту индекса благоприятствуют рост цен на сырье, хорошая корпоративная отчетность и в целом благоприятный новостной фон. Кроме того, продолжается приток инвесторов на рынок, что также формирует восходящий тренд, отмечают они. Причем увеличился интерес к инструментам коллективных инвестиций — фондам, которые, в свою очередь, формируют спрос на рынке акций и облигаций, уточнили эксперты, предположив, что в ближайшее время индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 3 950 пунктов из-за определенной перекупленности активов.
📰 Московская биржа планирует ограничить уровень рейтинга эмитента в «Секторе роста» до «BB–» по российской шкале, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников обсуждения. По их словам, решение будет принято до конца этого года. Сейчас, чтобы попасть в «Сектор роста», эмитент обязан просто иметь рейтинг, его уровень не важен. Правило было введено в октябре прошлого года. Помимо требований к рейтингу, эмитент должен соответствовать нескольким требованиям: существовать не менее трех лет, зарабатывать не менее 120 млн рублей, но и не более 10 млрд рублей в год. Объем выпуска должен быть не меньше 50 млн рублей. В последнее время сектор демонстрирует высокие темпы роста. По итогам восьми месяцев здесь состоялось десять размещений общим объемом 7,2 млрд рублей. За весь прошлый год разместили облигации 12 эмитентов МСП с объемом 6,4 млрд рублей. Сейчас в секторе обращаются 65 выпусков облигаций. Вводимое ограничение, полагают эксперты, позволит инвесторам «более четко понимать риски».
📰 Ставки по длинным облигациям ОФЗ вновь пошли вверх, пишет «Коммерсант». По данным агентства Reuters, в среду, 8 сентября, доходность 20-летних ОФЗ обновила полуторамесячный максимум, поднявшись до отметки 7,32% годовых. Это всего на 15 базисных пунктов (б. п.) ниже максимума этого года, установленного в марте. Уверенный подъем доходности продолжается пятую неделю подряд, за это время она выросла на 27 б. п. По оценке аналитиков, с начала сентября в среднем по рынку ставки выросли на 9 б. п., что сопоставимо с ростом доходности ОФЗ с постоянным купонным доходом в августе. Подъем происходит на фоне ускорения инфляции, что может вынудить ЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, сказывается на коротких облигациях, доходность по которым вплотную приблизилась к 7% годовых. В таких условиях Минфин не спешит наращивать госдолг, ограничиваясь небольшим объемом размещений. Однако аналитики не ждут снижения активности министерства на первичном рынке, предполагая, что на аукционах ведомство сможет отсекать агрессивные заявки и ограничиваться минимальными премиями по доходности.
📰 Блокировка VPN-сервисов, нарушающих законодательство, которую Роскомнадзор начал 3 сентября, сказывается на работе ряда мобильных приложений и сервисов, пишет «Коммерсант». В частности, в последние пять дней у многих пользователей FlashScore (стриминговый сервис для онлайн-трансляций футбольных турниров) возникли проблемы с работой приложения через некоторых мобильных операторов, следует из сообщения сервиса в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, есть жалобы на проблемы с доступом на Avito, к играм World of Tanks и World of WarShips, Twitch (крупнейший сервис для стриминга игр) и BitTorrent. Сбои будут происходить по мере расширения списка ресурсов, угрожающих устойчивости Рунета, полагают эксперты. При этом в Роскомнадзоре не связывают недоступность ресурсов со своими ограничениями, однако источники в «большой четверке» операторов рассказали, что уже протестировали собственные сети и причиной сложностей считают работу оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона о суверенном Рунете.
📰 Минсельхоз, обеспокоенный возможным снижением в пятилетней перспективе урожая овощей открытого грунта в ряде регионов, требует от властей субъектов РФ увеличить меры поддержки овощеводов, пишет «Коммерсант». Это нужно, чтобы за пять лет увеличить производство овощей на 10%, иначе чиновники опасаются невыполнения задач доктрины продовольственной безопасности. Однако, по мнению экспертов, помешать может недостаток финансирования и неэффективность мер поддержки. Из презентации Минсельхоза следует, что снижения урожая по овощам открытого грунта до 2025 года ожидают, в частности, в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях. По картофелю снижение прогнозируется также в Краснодарском крае, Нижегородской и Ярославской областях. Минсельхоз требует от властей регионов оказывать производителям финансовую поддержку, исходя из каждого гектара насаждений, а также отнести овощеводство открытого грунта к приоритетной подотрасли, получающей стимулирующую и компенсирующую субсидии наравне с производством мяса, молока и зерна.
📰 Минпромторг закупает аппаратно-программные комплексы (АПК) для тестирования физического и эмоционального состояния школьников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал госзакупок, где размещен тендер. До 20 декабря их получат 112 спортивных школ в регионах, закупка обойдется в 392,8 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 сентября. С помощью систем планируется тестировать детей в возрасте от пяти с половиной до 12 с половиной лет и определять их склонность к спорту высоких достижений. В каждый регион доставят не более четырех АПК, среди претендентов на новую технологию Московская область (спортивная школа олимпийского резерва «Клин спортивный»), Нижегородская (спортивная школа олимпийского резерва №8 по футболу), Тверская (муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Лидер») и еще 109 учреждений. Всего комплексы будут поставлены в 71 субъект РФ. Эксперты считают перспективной цифровизацию процесса, но препятствием может стать недоверие родителей.
📰 Сентябрь станет не самым легким для российского рубля, рассказал «Российской газете» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Во-первых, на ближайшем заседании Банка России 10 сентября у регулятора будут основания увеличить ключевую ставку до 7% годовых, чтобы оказать влияние на инфляцию и заставить ее начать снижение в годовом исчислении, отметил он. Во-вторых, завершается туристический сезон и период массового отдыха россиян, поэтому большого спроса на валюту не ожидается, добавил эксперт. Наоборот, россияне понесли деньги в банк в связи с увеличением депозитных ставок после предыдущего повышения Банком России ключевой ставки, и эта тенденция сохранится, уверен аналитик. Кроме того, по мнению Корнейчука, окажут влияние и нефтяные котировки. Корнейчук подчеркнул, что в сентябре не ожидается резких изменений курса рубля, прогноз к концу месяца — 73—75 рублей за доллар. Он будет двигаться в боковом тренде на уровне 72,7 рубля за доллар, также возможен подход к уровню сопротивления в 74—74,4 рубля за доллар, заключил он.