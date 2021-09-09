📰 Независимые АЗС предложили ФАС принять меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Независимого топливного союза (НТС) главе ФАС Максиму Шаскольскому. Согласно информации в письме, с начала года мелкооптовые цены на АИ-92 и АИ-95 в среднем выросли на 19% и 20%, а розничные — на 6,5% и 6% соответственно. Бизнес просит решить проблему несоответствия оптовых и розничных цен на бензин, потому что из-за установившихся высоких оптовых цен и сдерживания розничных независимые АЗС могут столкнуться с угрозой существования, предупредили в НТС. В частности, объединение предложило увеличить нормативы биржевой торговли (до 25% по бензину и 15% по дизелю, сейчас нормативы составляют 11% и 7,5%), внести корректировки в механизм демпфера и рекомендовать нефтяным компаниям привести розничные цены в соответствие с оптовыми. В ФАС и Минэнерго же обратили внимание, что в начале сентября пошли на снижение и оптовые, и розничные цены на топливо. Впрочем, в антимонопольном ведомстве готовы обсуждать дополнительные меры для стабилизации рынка.

📰 Пока во всем мире сохраняется неопределенность по поводу дальнейших темпов восстановления экономики, российский фондовый рынок продолжает обновлять исторические максимумы, пишут «Известия» . Так, основанный на самых ликвидных акциях крупнейших компаний РФ индекс Мосбиржи еще в прошлую пятницу, 3 сентября, пробил отметку в 4 000 пунктов и продолжил расти уже на этой неделе, достигнув очередного максимума в 4 042,58 пункта утром 7 сентября. К 13 часам 8 сентября индекс, впрочем, снизился до 4 018,1 пункта. По мнению экспертов, росту индекса благоприятствуют рост цен на сырье, хорошая корпоративная отчетность и в целом благоприятный новостной фон. Кроме того, продолжается приток инвесторов на рынок, что также формирует восходящий тренд, отмечают они. Причем увеличился интерес к инструментам коллективных инвестиций — фондам, которые, в свою очередь, формируют спрос на рынке акций и облигаций, уточнили эксперты, предположив, что в ближайшее время индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 3 950 пунктов из-за определенной перекупленности активов.

📰 Московская биржа планирует ограничить уровень рейтинга эмитента в «Секторе роста» до «BB–» по российской шкале, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников обсуждения. По их словам, решение будет принято до конца этого года. Сейчас, чтобы попасть в «Сектор роста», эмитент обязан просто иметь рейтинг, его уровень не важен. Правило было введено в октябре прошлого года. Помимо требований к рейтингу, эмитент должен соответствовать нескольким требованиям: существовать не менее трех лет, зарабатывать не менее 120 млн рублей, но и не более 10 млрд рублей в год. Объем выпуска должен быть не меньше 50 млн рублей. В последнее время сектор демонстрирует высокие темпы роста. По итогам восьми месяцев здесь состоялось десять размещений общим объемом 7,2 млрд рублей. За весь прошлый год разместили облигации 12 эмитентов МСП с объемом 6,4 млрд рублей. Сейчас в секторе обращаются 65 выпусков облигаций. Вводимое ограничение, полагают эксперты, позволит инвесторам «более четко понимать риски».

📰 Ставки по длинным облигациям ОФЗ вновь пошли вверх, пишет «Коммерсант» . По данным агентства Reuters, в среду, 8 сентября, доходность 20-летних ОФЗ обновила полуторамесячный максимум, поднявшись до отметки 7,32% годовых. Это всего на 15 базисных пунктов (б. п.) ниже максимума этого года, установленного в марте. Уверенный подъем доходности продолжается пятую неделю подряд, за это время она выросла на 27 б. п. По оценке аналитиков, с начала сентября в среднем по рынку ставки выросли на 9 б. п., что сопоставимо с ростом доходности ОФЗ с постоянным купонным доходом в августе. Подъем происходит на фоне ускорения инфляции, что может вынудить ЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, сказывается на коротких облигациях, доходность по которым вплотную приблизилась к 7% годовых. В таких условиях Минфин не спешит наращивать госдолг, ограничиваясь небольшим объемом размещений. Однако аналитики не ждут снижения активности министерства на первичном рынке, предполагая, что на аукционах ведомство сможет отсекать агрессивные заявки и ограничиваться минимальными премиями по доходности.



📰 Блокировка VPN-сервисов, нарушающих законодательство, которую Роскомнадзор начал 3 сентября, сказывается на работе ряда мобильных приложений и сервисов, пишет «Коммерсант» . В частности, в последние пять дней у многих пользователей FlashScore (стриминговый сервис для онлайн-трансляций футбольных турниров) возникли проблемы с работой приложения через некоторых мобильных операторов, следует из сообщения сервиса в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, есть жалобы на проблемы с доступом на Avito, к играм World of Tanks и World of WarShips, Twitch (крупнейший сервис для стриминга игр) и BitTorrent. Сбои будут происходить по мере расширения списка ресурсов, угрожающих устойчивости Рунета, полагают эксперты. При этом в Роскомнадзоре не связывают недоступность ресурсов со своими ограничениями, однако источники в «большой четверке» операторов рассказали, что уже протестировали собственные сети и причиной сложностей считают работу оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона о суверенном Рунете.



📰 Минсельхоз, обеспокоенный возможным снижением в пятилетней перспективе урожая овощей открытого грунта в ряде регионов, требует от властей субъектов РФ увеличить меры поддержки овощеводов, пишет «Коммерсант» . Это нужно, чтобы за пять лет увеличить производство овощей на 10%, иначе чиновники опасаются невыполнения задач доктрины продовольственной безопасности. Однако, по мнению экспертов, помешать может недостаток финансирования и неэффективность мер поддержки. Из презентации Минсельхоза следует, что снижения урожая по овощам открытого грунта до 2025 года ожидают, в частности, в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях. По картофелю снижение прогнозируется также в Краснодарском крае, Нижегородской и Ярославской областях. Минсельхоз требует от властей регионов оказывать производителям финансовую поддержку, исходя из каждого гектара насаждений, а также отнести овощеводство открытого грунта к приоритетной подотрасли, получающей стимулирующую и компенсирующую субсидии наравне с производством мяса, молока и зерна.

📰 Минпромторг закупает аппаратно-программные комплексы (АПК) для тестирования физического и эмоционального состояния школьников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал госзакупок, где размещен тендер. До 20 декабря их получат 112 спортивных школ в регионах, закупка обойдется в 392,8 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 сентября. С помощью систем планируется тестировать детей в возрасте от пяти с половиной до 12 с половиной лет и определять их склонность к спорту высоких достижений. В каждый регион доставят не более четырех АПК, среди претендентов на новую технологию Московская область (спортивная школа олимпийского резерва «Клин спортивный»), Нижегородская (спортивная школа олимпийского резерва №8 по футболу), Тверская (муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Лидер») и еще 109 учреждений. Всего комплексы будут поставлены в 71 субъект РФ. Эксперты считают перспективной цифровизацию процесса, но препятствием может стать недоверие родителей.



📰 Сентябрь станет не самым легким для российского рубля, рассказал «Российской газете» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Во-первых, на ближайшем заседании Банка России 10 сентября у регулятора будут основания увеличить ключевую ставку до 7% годовых, чтобы оказать влияние на инфляцию и заставить ее начать снижение в годовом исчислении, отметил он. Во-вторых, завершается туристический сезон и период массового отдыха россиян, поэтому большого спроса на валюту не ожидается, добавил эксперт. Наоборот, россияне понесли деньги в банк в связи с увеличением депозитных ставок после предыдущего повышения Банком России ключевой ставки, и эта тенденция сохранится, уверен аналитик. Кроме того, по мнению Корнейчука, окажут влияние и нефтяные котировки. Корнейчук подчеркнул, что в сентябре не ожидается резких изменений курса рубля, прогноз к концу месяца — 73—75 рублей за доллар. Он будет двигаться в боковом тренде на уровне 72,7 рубля за доллар, также возможен подход к уровню сопротивления в 74—74,4 рубля за доллар, заключил он.

