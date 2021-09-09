Верховный суд РФ (ВС) может разрешить финансовому управляющему (ФинУ) получать сведения об имуществе не только гражданина-должника, но и его детей, пишет «Коммерсант» . В первую очередь вопрос актуален для случаев, когда активы исходно оформляются на детей, а не передаются им родителями.

В экономколлегию ВС передано дело о праве ФинУ получить сведения об имуществе, записанном на детей должника. Спор возник в рамках банкротства Сергея Рассветова. Его управляющий обратился в суд за истребованием у Росреестра информации о недвижимом имуществе Рассветова, его жены и двух детей (1998 и 2006 года рождения) с июля 1997 года по настоящее время. Но суды трех инстанций допустили ФинУ до сведений только в отношении супругов. По мнению судов, поскольку «законом не предусмотрен режим общей совместной собственности родителей и детей», то информация об имуществе последних «не относится к сведениям об имуществе должника». Кроме того, суды сочли, что ФинУ может собрать необходимую информацию из других документов должника (выписок по банковскому счету и др.) либо получить ее в рамках споров.

ФинУ обратился в ВС, утверждая, что «занятая судами позиция ограничивает возможность поиска имущества должника, находящегося в фактическом пользовании последнего либо приобретенного за его счет в пользу детей, не имеющих самостоятельного источника дохода». Дело передали в экономколлегию. «ВС ведет последовательную борьбу за предоставление управляющим права истребовать информацию, которая может иметь важное значение для анализа, оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности», — отметил арбитражный управляющий Сергей Домнин. Так, недавно ФинУ разрешили без обращения в суд получать сведения в Росреестре о сделках должника с имуществом, но речь об активах детей не шла.

Замдиректора департамента корпоративного права РКТ Ирина Беседовская считает передачу дела в экономколлегию «актуальной и своевременной», поскольку «достаточно часто в практике встречаются случаи, когда должник с целью уклонения от погашения задолженности исходно оформляет имущество на детей и иных родственников». Такие действия, по ее мнению, сильно затрудняют управляющим поиск активов. Арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев отметил, что Росреестр не дает данных по имуществу детей, собрать же их из других источников «почти невозможно».

При этом управляющие выступают и за дальнейшие ужесточения. По мнению Вышегородцева, нужно предоставлять ФинУ сведения и об имуществе родителей должника, «если от управляющего хотят, чтобы он возвращал деньги, а не просто проводил процедуру банкротства для списания долгов». Во избежание споров лучше установить в законе обязанность Росреестра предоставлять такую информацию, а не только на уровне ВС, считает управляющий.