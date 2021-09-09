Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,3% к уровню предыдущего закрытия и составил 4 005,3 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,27% и равнялся 1 721,92 пункта.

Индекс Мосбиржи сегодня попытается еще раз опуститься ниже 4 000 пунктов, допускает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. «В среду индекс Мосбиржи пытался продолжить откат и опуститься ниже 4 000 пунктов, но по итогам дня смог отыграть внутридневную просадку и вернуться к росту, прибавив 0,2%. Сегодня, учитывая ухудшение ситуации на глобальных рынках, индекс Мосбиржи может вновь попасть под власть коррекционных настроений и еще раз проверить на прочность отметку 4 000 пунктов», — комментирует эксперт.



По состоянию на утро четверга мировые фондовые рынки остаются под умеренным давлением продавцов, поясняет он. Так, биржевые индикаторы в Азии преимущественно снижаются, ведомые корейским и австралийским рынками, ощутимо «минусуют» фьючерсы на американские и европейские индексы, указывая на риски ухудшения настроений в течение дня. Лишь товарные активы утром смотрятся неплохо: фьючерсы на нефть Brent пытаются вернуться к максимумам августа, цены на алюминий обновляют максимумы за 13 лет, а никеля — за семь лет.



«Мы опасаемся, что сегодня глобальные рынки останутся во власти продавцов. Сегодня в центре внимания будет заседание ЕЦБ, на котором регулятор может сообщить о постепенном сворачивании антикризисных программ выкупа активов. На фоне ожидаемых неплохими недельных данных по безработице в США над рынками сегодня могут продолжить довлеть опасения по скорому ужесточению политики ФРС», — заключает аналитик.