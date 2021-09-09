Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве дважды оштрафовало ПАО «ВымпелКом» (предоставляет услуги связи под брендом «Билайн») на общую сумму 700 тыс. рублей за распространение спама. Об этом сообщается на сайте Московского областного УФАС.

«На минувшей неделе ПАО «ВымпелКом» получило два штрафа по 350 тыс. рублей каждый за направление рекламы в информационных сообщениях о состоянии баланса и зачислении оплаты, а также в сплывающих на экране телефона push-сообщениях, тогда как согласие на получение подобной дополнительной информации абоненты оператору связи не давали», — говорится в сообщении ведомства.



В первом случае согласие на получение рекламы было вписано в договор услуг связи с ПАО «ВымпелКом». Оператор связи настаивал на наличии в договоре графы «не согласен на получение рекламы», в которой абонент имел возможность поставить галочку и отказаться от рекламы, но не сделал этого. Однако заявителем была представлена копия договора, в котором подобная графа отсутствовала. Таким образом, согласие на получение рекламы не было добровольным, а было навязано абоненту.

Во втором случае анкету с согласием на получение рекламы и вовсе заполнило иное лицо, которое не являлось владельцем телефонного номера и не имело право на предоставление подобного согласия.

«Мы не перестаем говорить о том, что операторы связи, обладая настолько обширной информацией о собственных абонентах, должны проявлять большую осмотрительность при проверке согласия на получение рекламы, — отмечает руководитель Московского УФАС России Екатерина Соловьева. — Заполнение любых анкет, заявок и разрешений не уполномоченным на то лицом не может исключать факт нарушения и тем более не оправдывает оператора связи, который обладает достаточными сведениями о принадлежности телефонного номера конкретному гражданину».