Рост цен в России в значительной степени вызван глобальной волной инфляции, смягчить давление которой можно за счет частичного изъятия сверхдоходов у экспортеров — бенефициаров роста цен — и переадресации их на помощь населению, пишут «Ведомости» , уточняя, что такую стратегию поддержали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента по экономике Максим Орешкин во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.

В августе в России продолжалось ускорение инфляции: по итогам недели, завершившейся 30 августа, рост цен составил 6,79% в годовом выражении, инфляция приблизилась к максимумам августа 2016 года (6,9%); ряд стран переборщили с накачиванием экономики во время пандемии, что привело к глобальной волне инфляции.

В июле Банк России поднял ключевую ставку сразу с 5,5% до 6,5%, что стало самым резким повышением с кризисного декабря 2014 года; помимо монетарных мер, которые реализует ЦБ, правительство ввело различного рода демпферы, которые позволяют гибко менять экспортные пошлины и сдерживать перенос резких колебаний цен на внутренние рынки, напомнил Решетников.

Все участники дискуссии, с одной стороны, согласились с тем, что инфляционный удар по населению можно сгладить за счет социальных выплат, при этом именно раскачка потребительского спроса разгоняет рост цен и в целом создает риски для экономики.

В кулуарах форума Решетников заявил журналистам, что у правительства есть озабоченность, что темпы восстановления экономики замедлялись в июне и июле, при этом Минэкономразвития ожидает, что дополнительный эффект для экономики дадут социальные выплаты, это также стало одной из причин повысить прогноз по росту ВВП в этом году.