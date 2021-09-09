Российские банки за восемь месяцев текущего года увеличили объем выданной ипотеки на 62% до 3,5 трлн рублей. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей.



В августе объем выданных жилищных кредитов в России, по предварительным данным, составил 445 млрд рублей, что на 13% выше значений прошлого августа и сопоставимо с показателями июля текущего года.



Спрос на ипотеку с господдержкой в августе остался на уровне июля. По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объем выданных кредитов в рамках программы сократился на 64%. Спрос сместился в сторону семейной ипотеки, которую с 1 июля могут оформить семьи с одним ребенком.



«Рекордным месяцем продаж ипотеки в этом году остается июнь, когда завершалась льготная госпрограмма в ее изначальном виде. Июль и август оказались сопоставимыми по объему проведенных сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования. Расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения. Осенью для ипотеки начинается традиционный «высокий сезон», и с учетом среднего объема выдач минимум в 400 млрд рублей в месяц у рынка есть все шансы поставить исторический рекорд в 5 трлн рублей продаж по итогам 2021 года», — комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.