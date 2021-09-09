Приоритет натурального возмещения по ОСАГО действует, даже если лицо, получившее право требования на страховое возмещение, не может предоставить автомобиль на ремонт. Об этом Банк России сообщил в информационном письме страховым компаниям.

Регулятор выявил случаи, когда такие лица пытались получить денежную выплату по ОСАГО, которая, как правило, существенно выше компенсации пострадавшему в аварии за переуступку прав требования. Отказ от ремонта по ОСАГО они объясняли тем, что не могут предоставить автомобиль на станцию техобслуживания, так как не являются его владельцами.

«В практике рассмотрения обращений возникают ситуации, при которых страховые организации по результатам рассмотрения заявлений о выплате страхового возмещения цессионариев выдают направления на ремонт на станции технического обслуживания. При этом цессионарии не имеют права на распоряжение транспортным средством, в связи с чем не могут представить его на станцию технического обслуживания и, соответственно, не имеют возможности получить страховое возмещение», — говорится в письме регулятора.

Банк России напоминает, что закон об ОСАГО содержит закрытый перечень условий, когда возмещение по ОСАГО выплачивается деньгами. Он не включает невозможность предоставления автомобиля на станцию техобслуживания лицом, которое приобрело право требования. Потерпевший должен понимать, что это лицо должно также получить право распоряжаться поврежденным автомобилем для его ремонта.

«Требования по возмещению вреда жизни или здоровью вообще не могут быть переданы по договору цессии: потерпевший должен сам обратиться за выплатой к своему страховщику», — указывает ЦБ.