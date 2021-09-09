Однозначной позиции насчет предложения изымать сверхдоходы у компаний-экспортеров в Кремле нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я оставлю без комментария этот вопрос. Какой-либо однозначной позиции на этот счет в Кремле нет», — сказал он в ответ на вопрос, как в президентской администрации относятся к этой идее и считают ли изъятие сверхдоходов справедливым.
Представитель Кремля предложил обращаться за комментариями по этой теме в правительство РФ.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские экспортеры, получившие дополнительные доходы от мирового роста цен, «должны поделиться». Эти средства нужно направить на поддержку граждан, пояснял он.
Рост цен в России в значительной степени вызван глобальной волной инфляции, смягчить давление которой можно за счет частичного изъятия сверхдоходов у экспортеров – бенефициаров роста цен – и переадресации их на помощь населению, пишут «Ведомости», уточняя, что такую стратегию поддержали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента по экономике Максим Орешкин во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.