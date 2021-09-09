Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) внесла в комитет Банка России по базовым стандартам деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов проект базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов, который в том числе устанавливает порядок проведения тестирования физических лиц — неквалифицированных инвесторов при приобретении ими инвестиционных паев ЗПИФ, не ограниченных в обороте. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Документ подготовлен рабочей группой при НАУФОР и должен быть согласован комитетом по базовым стандартам по деятельности УК при Банке России и утвержден Банком России.

Тест содержит семь вопросов, из которых четыре — на знания и три — на самооценку инвестора. Для ответов в блоке вопросов на знания инвестору будут предложены четыре варианта ответа. Для положительного результата тестирования нужно будет правильно ответить на все вопросы.

Тестирование в отношении ЗПИФ вводится поправками к закону об инвестиционных фондах и о рынке ценных бумаг и является обязательным с 1 октября 2021 года. Остальные положения стандарта в отношении защиты прав потребителей финансовых услуг вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Стандарт также включает определение порядка и формы информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях такого признания и определение порядка информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве отказаться от указанного статуса и последствиях такого отказа.

Заседание комитета Банка России по базовым стандартам деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов намечено на 17 сентября.