Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) внесла в комитет Банка России по базовым стандартам деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов проект базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов, который в том числе устанавливает порядок проведения тестирования физических лиц — неквалифицированных инвесторов при приобретении ими инвестиционных паев ЗПИФ, не ограниченных в обороте. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Документ подготовлен рабочей группой при НАУФОР и должен быть согласован комитетом по базовым стандартам по деятельности УК при Банке России и утвержден Банком России.

Тест содержит семь вопросов, из которых четыре — на знания и три — на самооценку инвестора. Для ответов в блоке вопросов на знания инвестору будут предложены четыре варианта ответа. Для положительного результата тестирования нужно будет правильно ответить на все вопросы.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
TCS Group Holding PLC
+306.93%
Купить
Ашинский Метзавод
+299.34%
Купить
ИСКЧ
+235.07%
Купить
Варьеганнефтегаз
+175.48%
Купить
Распадская
+131.91%
Купить
Смотреть все предложения

Тестирование в отношении ЗПИФ вводится поправками к закону об инвестиционных фондах и о рынке ценных бумаг и является обязательным с 1 октября 2021 года. Остальные положения стандарта в отношении защиты прав потребителей финансовых услуг вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Стандарт также включает определение порядка и формы информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях такого признания и определение порядка информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве отказаться от указанного статуса и последствиях такого отказа.

Заседание комитета Банка России по базовым стандартам деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов намечено на 17 сентября.

Неквалифицированные инвесторы будут сдавать тест без права на ошибку
Неквалифицированные инвесторы будут сдавать тест без права на ошибку

Тестирование нельзя пройти по телефону и с использованием мессенджеров. По каждому виду инструмента надо ответить на семь вопросов.