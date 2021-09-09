Аппарату уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве удалось с начала года добиться полного или частичного восстановления прав по каждому третьему обращению предпринимателей. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в четверг на Столыпин-форуме.

«Количество обращений растет, то есть 300 обращений за этот год. Из них, хорошая новость, у нас уже каждое третье обращение — это нам удается доказывать полное или частичное восстановление прав предпринимателей. 72 победы в этом году, и это благодаря команде экспертов», — пояснила она.

Минеева добавила, что количество побед в сравнении с прошлым годом существенно выросло.