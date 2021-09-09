Московская биржа 27 сентября начнет торги иностранными ценными бумагами в долларах. Об этом сообщил журналистам директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

«У нас 27-го числа появится долларовый стакан по иностранным ценным бумагам. У нас сейчас торгуются американские ценные бумаги и депозитарные расписки, торгуются они на базовом рынке. Соответственно, мы в дополнение к рублевому стакану реализуем возможности торговли этими инструментами в долларах», — сказал он.

На начальном этапе Мосбиржа начнет торги акциями в долларах США, но в перспективе, по мере пополнения допущенным на площадке иностранных бумаг, торги будут производиться в валюте листинга — в евро, гонконгских долларах и других, добавил он. Глава департамента добавил, что в планах торговой площадки по итогам 2021 года допустить к торгам более 500 иностранных бумаг, а к концу 2022-го — более 1,4 тыс.

«С 27 сентября у нас будут осуществляться в рамках механизма маркет-мейкинга, <…> они будут предоставлять ликвидность по инструментам, в том числе в режиме торгов с валютой. В конце этого года [6 декабря], на втором этапе реализации торгов в валюте — это торговый линк. Он будет представлять из себя более сложную схему — как с IT, так и с юридической точки зрения. У нас появится дополнительная категория участника торгов, это будет провайдер ликвидности, который станет выставлять котировки и предоставлять ликвидность оригинального рынка в тех же самых долларовых стаканах», — пояснил он.

По словам Блохина, торговые коды по бумагам сохранятся — то есть инвестор, купив бумагу за рубли, при необходимости сможет продать ее за доллары. Расчеты будут проводиться аналогично американскому рынку — t+2.

Торги иностранными акциями Мосбиржа запустила 24 августа 2020 года. Торги и расчеты осуществлялись в российских рублях, дивиденды по американским бумагам — в долларах США. Ранее на Мосбирже озвучили планы запустить в ноябре — декабре на рынке акций раннюю сессию с 7:00 мск.