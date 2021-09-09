В 2021 году отмечается 200-летний юбилей великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Достоевского. К этому событию Банк России 10 сентября 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.



Монета «Писатель Ф. М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)» выходит в серии «Выдающиеся личности России».

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Федора Достоевского, свечи и книги на фоне выполненных в технике лазерного матирования вида Санкт-Петербурга и рукописного текста; внизу — факсимиле подписи писателя и годы жизни в две строки: «1821» и «1881».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — напоминает регулятор.