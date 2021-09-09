ЦБ установил официальные курсы валют на 10 сентября.

Курс доллара понизился на 31,31 копейки, составив 73,129 рубля (73,4421 рубля на 9 сентября). Курс евро опустился на 44,37 копейки, до 86,4677 рубля (86,9114 рубля на 9 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,97 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,3 рубля (минус 20 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,94—73,3 рубля за доллар и 86,3—86,6 рубля за евро.