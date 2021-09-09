Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что экономика страны смогла адаптироваться к изменившимся из-за пандемии коронавируса условиям, поэтому нового кризиса не будет. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил на Столыпин-форуме.

«Экономика вышла на какой-то баланс, «коронакризиса» нет как такового. Мы говорили, что есть разные точки зрения, и пандемия еще может возвращаться, <...> но того уровня экономического кризиса, который был, я думаю, что ни один экономист больше не ждет, потому что мы научились адаптироваться и сегодня готовы и с точки зрения медицинской, и с точки зрения экономической», — сказал он.

Титов предложил внедрить в России принципы smart taxes По словам руководителя экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антона Свириденко, smart taxes — это девять основных принципов, «которые должны быть положены в основу налоговой системы».

По словам Титова, поддержка бизнеса в пандемию в России была «на уровне среднеевропейских стран», но главной мерой стало отсутствие второго локдауна. «Власть очень прагматично подошла к этому. Были ограничения короткие в Москве и других регионах, но повторных локдаунов не произошло», — добавил он.